ВС РФ нанесли мощный удар по ключевой транспортной артерии в Одесской области

Российские войска нанесли мощный ракетный удар по железнодорожному мосту в районе поселка Затока в Одесской области. Об этом сообщает ТАСС.

Осведомленный собеседник агентства рассказал, что мост являлся одной из ключевых транспортных артерий. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали его на южном участке фронта.

Позднее выяснилось, что для атаки использовались две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69. Украинским системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось перехватить всего две управляемые ракеты.

15 октября сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России подорвали мосты в Суджанском районе Курской области для срыва ротаций и логистики украинской армии. Объекты были уничтожены неподалеку от населенного пункта Махновка, где Российская армия ведет активное контрнаступление. Известно, что благодаря подрыву мостов российские бойцы смогли лишить противника стабильной связи и путей сообщения между подразделениями.