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15:16, 1 ноября 2024Из жизни

Самая красивая девушка России опубликовала первые фото с конкурса «Мисс Вселенная»

«Мисс Россия — 2024» показала два образа с конкурса «Мисс Вселенная» в Мексике
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: @viallentinka

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева отправилась на конкурс «Мисс Вселенная» в Мексике и поделилась с подписчиками первыми фото. Алексеева опубликовала их на своей странице в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В начале октября 18-летнюю Алексееву из республики Чувашия признали самой красивой девушкой страны. Всего через три недели после своей победы девушка улетела в Мехико, Мексика, для участия в международном конкурсе «Мисс Вселенная». Вместе со 129 претендентками Алексеева будет бороться за корону. Имя победительницы станет известно 16 ноября.

За несколько дней Валентина уже успела блеснуть в двух необычных образах и показала их поклонникам. Среди них короткое коктейльное платье из кристаллов с диадемой в стиле балета «Лебединое озеро» и короткое платье с розовым цветочным орнаментом по мотивам русской народной одежды. На финальной церемонии Алексеева представит наряд «Русская зима»: он состоит из платья, расшитого 200 тысячами страз, накидки в снежинках и короны-кокошника.

Фото: @viallentinka

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Ранее директор Национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк сказала, что Алексеева обладает главными качествами для победы на конкурсах красоты. Она считает, что у девушки есть хорошие шансы на победу в конкурсе «Мисс Вселенная».

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