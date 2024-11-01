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19:09, 1 ноября 2024Экономика

В России задумали поставить памятник шаурме

В Красноярске предложили поставить памятник шаурме
Виктория Клабукова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Красноярске задумали возвести памятник шаурме. О смелом проекте пишет Telegram-канал «Красноярск №1».

Автором инициативы выступил руководитель местной сети ресторанов быстрого питания. Соответствующее обращение с приложенным макетом предприниматель направил в администрацию. «Шаурма — это блюдо, которое давно стало символом уличной культуры. Она объединяет людей вне зависимости от социального статуса, возраста и предпочтений», — говорится в письме к мэру. Финансирование, как заверил энтузиаст, обеспечат частные пожертвования, в том числе представители ресторанного бизнеса.

Место и вид мемориала предприниматель предложил выбрать посетителям своего заведения. Народное мнение решило, что композицию следует разместить на Предмостной площади, а увековечить популярное ближневосточное блюдо необходимо в бетоне.

Если идее дадут ход, то подобный памятник станет первым в России. По задумке бизнесмена, скульптура не только станет новой городской достопримечательностью, но и поспособствует имиджу Красноярска как центра гастрономического туризма.

Ранее памятник пельменям появился в Благовещенске. Инсталляция представляет собой союз русского пельменя и китайского дамплинга, лежащих на одном блюде. Тарелка держится за счет вилки и палочек для еды, служащих подпорками.

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