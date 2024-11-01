Трамп назвал Харрис «тупой как пробка»

Дональд Трамп назвал Камалу Харрис «тупой как пробка»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал своего оппонента от демократической партии Камалу Харрис «тупой как пробка». Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Политик сравнил действующего вице-президента США с Хиллари Клинтон, кандидатом от демократов на выборах в 2016 году. «Хиллари была лгуньей, ужасной негодяйкой, но эта лжет так много и у нее настолько низкий IQ, что она даже не осознает, что лжет... Она тупая как пробка», — поделился своим мнением Трамп.

Бывший президент призвал обязать всех американцев, выдвигающих свою кандидатуру на пост главы государства, проходить тест на определение умственных способностей. «Я не имею в виду возраст. Многие величайшие лидеры были в самом расцвете сил в свои 80 благодаря опыту», — отметил политик.

Ранее Трамп назвал США страной дураков, которой управляют дураки. Он добавил, что американцы «устали быть страной дураков». Политик также назвал действующего президента США Джо Байдена «глупым негодяем». В ходе интервью кандидат в президенты также назвал больными тех, кто считает его «другом России».