Тренер рассказал о наводящих ужас на Америку российских хоккеистах

Тренер Назаров рассказал о наводящих ужас на Америку российских хоккеистах НХЛ

Тренер Андрей Назаров оценил выступление россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

«Россияне наводят ужас на Америку, каждый день радуют зрителей. В США буквально пищат от наших ребят, они ставят на уши всю НХЛ», — рассказал Назаров. Он отметил, что в России все радуются и переживают за соотечественников.

Тренер добавил, что при этом также следит за Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). «[В КХЛ] тоже хватает отличных и интересных встреч, а также звездных хоккеистов», — поделился Назаров.

В НХЛ выступает ряд российских игроков. Среди них — Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).