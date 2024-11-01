Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:00 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Даллас Старз
Сегодня
21:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Григор Димитров
Сегодня
22:30 (Мск)
Карен Хачанов
Париж
Миннесота Уайлд
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
13:30, 1 ноября 2024Спорт

Тренер рассказал о наводящих ужас на Америку российских хоккеистах

Тренер Назаров рассказал о наводящих ужас на Америку российских хоккеистах НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Тренер Андрей Назаров оценил выступление россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

«Россияне наводят ужас на Америку, каждый день радуют зрителей. В США буквально пищат от наших ребят, они ставят на уши всю НХЛ», — рассказал Назаров. Он отметил, что в России все радуются и переживают за соотечественников.

Тренер добавил, что при этом также следит за Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). «[В КХЛ] тоже хватает отличных и интересных встреч, а также звездных хоккеистов», — поделился Назаров.

В НХЛ выступает ряд российских игроков. Среди них — Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Нетаньяху задумался о передаче России Александровского подворья. Путин поднимал этот вопрос еще два года назад

      Россиянка решила поработать гидом в Таиланде и угодила в полицию

      Высокопоставленный сотрудник из Минтранса России получил взятку 74 миллиона рублей

      Названо время исчезновения новых апартаментов в столице

      За нарушение правил фиксации экзаменов из ГАИ уволили 17 российских офицеров

      Организаторов массового вброса на выборах в Грузии взяли под стражу

      Ким Кардашьян высмеяли в сети за неожиданную деталь в образе на тренировке

      Суд избрал меру пресечения обвиняемым в многомиллионном хищении у Минобороны России

      Эксперт из США дал оценку российскому Т-90М

      20-летняя россиянка закрутила роман с восьмиклассником и поплатилась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше