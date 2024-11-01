Уфимцы сделали карту Башкирии из старых ключей

Жители Уфы сделали карту Башкирии из старых ключей и повесили ее на двери

Жители Уфы сделали карту Башкирии из старых ключей и повесили ее на двери. Об этом пишет телеканал UTV в своем Telegram.

Арт-объект появился на доме на одной из местных улиц. Рядом с инсталляцией сделали надпись: «Ключи от счастья — в родном доме». Соседнюю дверь уфимцы украсили золотым изображением массивных крыльев и замка на доме.

«Уфимцы приходят сюда фотографироваться, прохожие останавливаются, чтобы прочесть теплый, душевный девиз», — рассказали в администрации Кировского района Уфы.

В октябре одной из улиц Северодвинска появился металлический арт-объект «Москвич 403».