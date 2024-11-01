В элитном пентхаусе Дмитрия Певцова отключат воду за долги

Mash: в элитном пентхаусе Дмитрия Певцова могут отключить воду за долги по ЖКХ

В элитном пентхаусе семьи актера и певца Дмитрия Певцова в Хамовниках могут отключить холодную воду за долги по ЖКХ. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

19 июня в столичный участок пришел соответствующий судебный приказ от «Мосводоканала». По данным СМИ, Певцов и его супруга Ольга Дроздова не оплачивали водоснабжение в квартире на Фрунзенской с декабря 2021 года. Семья задолжала коммунальщикам 13,4 тысячи рублей и 500 рублей госпошлины.

Ранее у актрисы Елизаветы Боярской и ее мужа актера Максима Матвеева обнаружились долги за жилищно-коммунальные услуги. Артисты с апреля по июнь 2023 года не платили за газ, электричество и водоснабжение в своей столичной квартире и задолжали более 20 тысяч рублей.