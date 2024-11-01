В Калининграде появился необычный арт-объект

На набережной Музея Мирового океана в Калининграде установили интерактивную чашу с бурлящей водой. Об этом сообщает местный портал KGD.RU.

Необычный арт-объект появился рядом с главным корпусом культурного учреждения. «Если ударить по ней, получится эффект бурлящей (кипящей) воды. А вот бросать в чашу камни не следует», — рассказали сотрудники музея.

В сентябре на территории Музея Мирового океана также установили скульптуру «Мечтатель». Композиция появилась рядом с судном «Витязь». Автор произведения — скульптор Олег Дергачев. Музею Мирового океана ее передал коллекционер из Санкт-Петербурга, главный инженер лаборатории технологии судовождения ЦНИИМФ Сергей Самоненко.

В октябре одной из улиц Северодвинска появился металлический арт-объект «Москвич 403».