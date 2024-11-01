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23:20, 1 ноября 2024Мир

В ООН рассказали о последствиях победы Харрис для Палестины

В ООН заявили, что победа Харрис может быть лучшим вариантом для Палестины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Победа на выборах президента США кандидата от демократов Камалы Харрис может быть лучшим вариантом для Палестины, нежели приход к власти Дональда Трампа. Об этом рассказал постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, пишет РИА Новости.

Как уточнил Мансур, экс-президент Трамп в годы своего президентства сделал много вещей, навредивших «делу Палестины». К примеру, перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

«Есть другой кандидат, Камала Харрис. Мы надеемся, что в случае ее победы она будет более восприимчива к глобальной картине и сыграет активную роль в осуществлении американской политики, основанной на принципе двухгосударственного решения», — подчеркнул Мансур во время брифинга.

Ранее Дональд Трамп предрек уничтожение Израиля в случае победы его соперницы Камалы Харрис на выборах. Политик пообещал в случае избрания завершить конфликты как на Ближнем Востоке, так и на Украине.

В свою очередь, Харрис заявила, что для завершения конфликта между Израилем и Палестиной необходимо выработать «двухгосударственное решение». Кроме того, она подчеркнула важность заключения сделки по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. Политик заметила, что эта «война должна закончиться».

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