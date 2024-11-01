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17:45, 1 ноября 2024Россия

В России высказались о военном сотрудничестве Турции и Украины

Депутат Белик сравнил политику Турции с восточным базаром
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

России не стоит питать иллюзий по поводу отношений с Анкарой, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о военном сотрудничестве Турции и Украины.

По поводу Турции, которая является членом НАТО, не стоит питать особенных иллюзий. Безусловно, у нас есть много точек соприкосновения с этой страной — от совместного строительства АЭС до проектов в газовой сфере, но ожидать того, что Турция будет поддерживать пророссийский курс и станет нашим ярым союзником, не приходится

Дмитрий Беликдепутат Госдумы

«Как на восточном базаре принято отчаянно торговаться, добывая выгоду для себя, так и [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган старается выторговывать для себя различные бонусы, искусно балансируя между Россией и Западом. Результаты такого стремления лавировать не могут не вызывать откровенные недоумения, что и было, по сути, озвучено главой нашего МИД», — сказал депутат.

По мнению парламентария, Киеву тоже не стоит надеяться, что Турция полностью займет его сторону, поскольку Анкара делает то, что выгодно ей, и преследует исключительно собственные интересы.

«Что же касается сотрудничества Москвы и Анкары — то оно, безусловно, выгодно и должно продолжаться, пока ценность этого сотрудничества совпадает для обеих стран», — заключил он.

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, сотрудничество Турции с Украиной вызывает недоумение Кремля на фоне заявлений Анкары о готовности стать посредником в урегулировании военного конфликта. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют турецкое вооружение против российской стороны.

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