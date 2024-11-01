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04:01, 1 ноября 2024Бывший СССР

Все больше украинцев решаются на переезд в Россию. Как на это реагирует Зеленский?

Небензя: переезд украинцев в Россию вызывает у Зеленского бешенство
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Массовый переезд граждан Украины в Россию вызывает бешенство у президента Владимира Зеленского. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности.

Дипломат указал, что многие украинцы столкнулись на Западе с бытовыми проблемами, унижениями и дискриминацией по языковому признаку. После этого они не только перебираются в Россию, но и в массовом порядке переезжают в новые регионы страны.

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Небензя уточнил, что за год после начала специальной военной операции (СВО) в Россию прибыли 5,3 миллиона украинских беженцев.

Украинцы перебираются в Россию из-за Зеленского

В сентябре Небензя отметил, что Россия всегда с уважением относилась к украинцам. Он назвал граждан Украины братским народом, с которым россиян связывают неразрывные исторические связи.

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Украинцы переезжают в Россию из-за решений президента Владимира Зеленского, ранее объяснила украинская журналистка Диана Панченко. По ее словам, жители Украины бегут не только в Европу, но и в новые регионы России. Она отметила, что к этому привела политика Зеленского. «Как это возможно? Там нет мобилизации. Нет "украинизации". Россия предлагает компенсацию в 500 долларов (около 49 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») за квадратный метр разрушенного жилья. Там можно говорить как на русском, так и на украинском языке», — порассуждала она. В то же время на Украине, отметила журналистка, постоянно проводятся круглые столы и форумы, посвященные вопросам возвращения украинцев из-за рубежа.

Бегство из Украины осложняется мобилизацией

Молодые украинцы в возрасте от 17 до 20 лет стараются выбраться с территории страны любыми способами. Люди опасаются, что планку мобилизации опустят до 18 лет, и они не хотят ждать, когда за ними придут из военкомата. Поэтому они покидают Украину «по лесам, горам и вплавь». Очевидцы отметили, что воинский учет на Украине организовали так, что только уход в подполье может спасти молодого человека от мобилизации.

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В свою очередь британская газета The Guardian опубликовала интервью с пятью гражданами Украины, которые прятались по домам, чтобы избежать призыва в армию. В беседе с журналистами мужчины раскрыли, что сбежать из страны сейчас возможно за суммы в районе 8000 евро (около 850 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»), при этом никто не даст гарантии успешного пересечения границы с сопредельными государствами. Самым же «простым» способом вырваться из территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) является взятка сотрудникам ТЦК.

Одним из последних резонансных побегов из Украины стал случай со сварщиком, который ремонтировал пограничный мост на контрольно-пропускном пункте «Тиса» в Закарпатье. Мужчина сделал в мосту дыру и по его внутренним конструкциям попал в Венгрию.

Их время пришло!
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