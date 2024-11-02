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17:41, 2 ноября 2024Экономика

В российском городе разлились фекальные озера

В Архангельске из-за прорыва канализации разлились фекальные озера
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Baza

В Архангельске разлились озера из сточных вод. О последствиях коммунальной аварии сообщает Telegram-канал Baza.

На озера нечистот жалуются собственники домов по Авиационной улице. Не так давно в районе прорвало канализационную сеть, к которой подключено 16 домов. Теперь миазмами вынуждены дышать 3,5 тысячи человек. Помимо жилых домов, запах экскрементов разносится по школе, детской поликлинике и церкви.

Местные жители обвиняют в случившемся коммунальщиков. Трубопроводы были проложены еще в советские времена, а периодический ремонт далек от кардинального обновления, в котором нуждается система.

Ситуацией заинтересовались волонтеры здешнего отделения «Народного фронта». Общественники требуют от природоохранной прокуратуры остановить сброс стоков, отладить работу канализации, а также наказать причастных к аварии.

Ранее зловонный фонтан забил из-под земли в Петрозаводске. Нерасторопность коммунальщиков может привести к тому, что фекальные воды подмоют дорогу, и она обвалится.

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