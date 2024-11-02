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03:43, 2 ноября 2024Мир

Бывший президент Боливии объявил голодовку

Бывший президент Боливии Моралес объявил голодовку
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эво Моралес

Эво Моралес. Фото: Patricia Pinto / Reuters

Бывший президент Боливии Эво Моралес обратился к своим сторонникам с просьбой разблокировать дороги и объявил голодовку до тех пор, пока власти не пойдут на переговоры. Об этом он написал в социальной сети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы объявим голодовку. Правительство должно отвести всех военных и полицию», — заявил политик. Он также попросил о двух столах переговоров, чтобы обсудить экономические и политические темы.

Ранее Моралеса обвинили в стрельбе по полицейским, после их попытки остановить автомобиль. «Вместо того чтобы остановиться, автомобиль ускорился, а его пассажиры открыли огонь по офицерам», — заявил министр внутренних дел страны Эдуардо Дель Кастильо.

27 октября Моралес показал видео обстрела его машины, когда сам бывший глава государства находился внутри. По его словам, произошедшее было попыткой устранить его. В этом он обвинил действующего президента Луиса Арсе.

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