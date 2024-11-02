Бывший президент Боливии объявил голодовку

Бывший президент Боливии Моралес объявил голодовку

Бывший президент Боливии Эво Моралес обратился к своим сторонникам с просьбой разблокировать дороги и объявил голодовку до тех пор, пока власти не пойдут на переговоры. Об этом он написал в социальной сети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы объявим голодовку. Правительство должно отвести всех военных и полицию», — заявил политик. Он также попросил о двух столах переговоров, чтобы обсудить экономические и политические темы.

Ранее Моралеса обвинили в стрельбе по полицейским, после их попытки остановить автомобиль. «Вместо того чтобы остановиться, автомобиль ускорился, а его пассажиры открыли огонь по офицерам», — заявил министр внутренних дел страны Эдуардо Дель Кастильо.

27 октября Моралес показал видео обстрела его машины, когда сам бывший глава государства находился внутри. По его словам, произошедшее было попыткой устранить его. В этом он обвинил действующего президента Луиса Арсе.