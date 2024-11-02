Юридические нюансы сноса дачи разъяснили

Юрист Саунин: строить новый дом на месте старого, не сняв его с учета, незаконно

Строить новый дом на месте старого, не сняв его с кадастрового учета, нельзя по закону. Такую постройку, как разъясняют юристы, могут признать самовольной и обязать снести и ее тоже. Об этом юридическом нюансе процедуры сноса рассказал РБК адвокат, руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин.

Минимум усилий требует снос дачи, которая не стоит на кадастровом учете. Как правило, это времянки, летние домики, сараи или хозяйственные блоки. В этом случае потребуется лишь отключить здание от коммуникаций, если они были подведены. Соответствующий акт должен оформить работник ресурсоснабжающей организации. Если же коммуникации не подведены, то к сносу можно приступать хоть в тот же день, заявил в свою очередь советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлев.

Если же постройка стоит на кадастровом учете, то о ее демонтаже потребуется извещать власти. В орган местного самоуправления нужно направить уведомление о начале, а потом и о завершении работ (не позднее чем через неделю после сноса). В документе понадобится указать данные собственника, адрес и кадастровый номер дома. Прикладывать к нему проект сноса необходимости нет. Бумаги можно подать как лично, так и через МФЦ, напоминает юрист в сфере недвижимости, основатель агентства недвижимости Korovina.invest Дарья Коровина. В свою очередь власти должны разместить полученное уведомление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и просигнализировать об этом в органы регионального государственного строительного надзора.

Для самого сноса рекомендуется привлечь профессионалов. Безопаснее всего работать со стройкомпанией, состоящей в саморегулируемой организации (СРО), подчеркивает старший партнер ЮК «Неделько и партнеры» Ольга Саутина. В этом случае подрядчик гарантирует соблюдение технического регламента и правил безопасности. Крупногабаритный мусор нельзя выбрасывать в обычные контейнеры — нужен специализированный. Его собственник должен заказать сам. Факт сноса дома обязан зафиксировать кадастровый инженер. Специалист также должен состоять в СРО, включенной в реестр при Федеральной службе государственной регистрации. После составления необходимых актов документы можно подавать в Росреестр.

Для снятия дома с кадастрового учета потребуется написать соответствующее заявление, вдобавок нужно заявить о прекращении права собственности. Если собственник не один, то заявление должен подать каждый из них. Договариваться с соседями для этого не требуется. Но демонтаж незаконен без согласия супруга (если дом приобретен в браке) и второго собственника, даже если он является несовершеннолетним или недееспособным. Если их личное присутствие невозможно, необходима нотариальная доверенность. Нельзя забывать о паспорте, документах, подтверждающих право на объект (если он не внесен в ЕГРН), акте о сносе и судебном решении при наличии.

Ранее россиянам рассказали, как бесплатно подключить дачу к газу. Сделать это можно в рамках специальной социальной программы догазификации, которая позволяет подвести газ от уже имеющейся трубы в населенном пункте к домам. С 2024 года она доступна и жителям СНТ.