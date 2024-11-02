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13:58, 2 ноября 2024Россия

Два украинских беспилотника уничтожили над Белгородской областью

Минобороны заявило о двух уничтоженных украинских БПЛА над Белгородской областью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: РИА Новости

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны России, подробный комментарий по ситуации был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Атаки удалось пресечь около 13:00 с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО). Сведений о пострадавших и разрушениях на земле в Минобороны не привели.

До этого стало известно, что четыре жителя Белгородской области получили ранения в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тогда госпитализировали трех женщин и одного мужчину. Медики начали оказывать им всю необходимую помощь.

Еще раньше жителям Белгородской области раздали детекторы дронов и рации. Как разъяснили власти, мера нужна для того, чтобы граждане из приграничных населенных пунктов могли оповещать друг друга об опасности.

ЖЗЛ
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