Иран отправил спутники в Россию для запуска

Tasnim: Иран отправил два спутника в Россию для запуска на «Союзе-2.1б»

Иран отправил в Россию два спутника, которые запустят в космос с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». Об этом сообщило агентство Tasnim.

Отмечается, что аппараты Kowsar и Hodhod компании Space Omid будут запущены 5 ноября.

«Этот запуск является первой попыткой частного космического сектора Ирана создать и запустить спутник в космос, что считается серьезным шагом в космической отрасли Ирана», — говорится в сообщении.

Спутник дистанционного зондирования Земли Kowsar предназначен для использования в сфере сельского хозяйства, мониторинга окружающей среды и управления природными ресурсами, а телекоммуникационный аппарат Hodhod позволит улучшить качество связи.

Разработку спутника Kowsar начали в 2019 году, а Hodhod, в котором применили технические решения первого аппарата, спроектировали и построили в течение года.

В феврале глава Иранского космического агентства Хасан Саларийе сообщил, что во второй половине 2024 года Иран получит новый космодром Чабахар. Первые пуски с космодрома планируют осуществить в 2025 году.