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16:45, 2 ноября 2024Бывший СССР

Минобороны России показало уничтожение французской САУ «Caesar» ВСУ в Сумской области

МО России показало уничтожение французской САУ «Caesar» ВСУ в Сумской области
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Российские военные поразили в Сумской области французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Caesar» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры уничтожения украинской военной техники показало Министерство обороны (МО) России в Telegram.

На опубликованных кадрах запечатлен момент атаки с воздуха на САУ «Caesar» с последующим взрывом. Для удара по артиллерийской установке российские войска использовали барражирующий боеприпас «Ланцет», уточнили в оборонном ведомстве.

1 ноября Минобороны России опубликовало видео уничтожения района сосредоточения резервов ВСУ. Кадры были сняты в Сумской области.

Ранее МО России также показало атаку на украинские подразделения во время штурма Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). В результате военнослужащие группировки войск «Центр» заняли важные позиции на господствующих высотах на окраине населенного пункта.

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