Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:53, 2 ноября 2024Наука и техника

Назван неожиданный способ помочь людям с одним из видов рака

Cell: препарат от дерматита может повысить выживаемость при раке яичников
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO / Zoonar.com / Max 4e / Global Look Press

Раковым клеткам яичника помогает выживать связанный с экземой белок. Таким образом, пациенткам с этой опасной опухолью может помочь лекарство от экземы. Результаты исследования опубликовали в журнале Cell.

Отмечается, что клетки рака яичников могут «обманывать» иммунную систему. В материале говорится, что это препятствует лечению с помощью иммунотерапии — метода, который направлен на активацию иммунитета для поиска и уничтожения раковых клеток.

Исследователи определили механизм, с помощью которого рак яичников меняет иммунитет человека. Кроме того, они нашли молекулу, которая может стать мишенью для лекарств против рака. Ее название — интерлейкин-4 (IL-4). Она связана с развитием астмы и кожного заболевания экземы (атопическим дерматитом).

Ученые уточняют, что препарат Дупилумаб против астмы и экземы может быть полезен для пациенток с онкологией.

Ранее онколог Руслан Басанов назвал мужчинам правила самообследования мошонки. Во время самодиагностики необходимо аккуратно пальпировать мошонку, объяснил врач.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На вокзале в сербском городе Нови-Сад обрушился бетонный козырек. Жертвами трагедии стали 14 человек

      Поведение Зеленского назвали циничным

      Зои Кравиц заметили без нижнего белья после расторжения помолвки с Ченнингом Татумом

      Занимающаяся сексом только с юношами моложе 20 лет порноактриса объяснила свой выбор

      Вдова воевавшего за ВСУ Дадина обвинила сослуживцев в его смерти

      Назван неожиданный способ помочь людям с одним из видов рака

      В США раскрыли возможное требование Трампа к России в случае победы на выборах

      На Украине на фоне дезертирства в ВСУ упростили роспуск добровольческих формирований

      Появились подробности ракетного удара по пунку дислокации полиции в Харькове

      Названы суточные потери ВСУ в зоне Южной группировки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше