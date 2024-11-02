Назван неожиданный способ помочь людям с одним из видов рака

Cell: препарат от дерматита может повысить выживаемость при раке яичников

Раковым клеткам яичника помогает выживать связанный с экземой белок. Таким образом, пациенткам с этой опасной опухолью может помочь лекарство от экземы. Результаты исследования опубликовали в журнале Cell.

Отмечается, что клетки рака яичников могут «обманывать» иммунную систему. В материале говорится, что это препятствует лечению с помощью иммунотерапии — метода, который направлен на активацию иммунитета для поиска и уничтожения раковых клеток.

Исследователи определили механизм, с помощью которого рак яичников меняет иммунитет человека. Кроме того, они нашли молекулу, которая может стать мишенью для лекарств против рака. Ее название — интерлейкин-4 (IL-4). Она связана с развитием астмы и кожного заболевания экземы (атопическим дерматитом).

Ученые уточняют, что препарат Дупилумаб против астмы и экземы может быть полезен для пациенток с онкологией.

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