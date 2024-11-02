Пассажирка с ребенком получила в самолете травму из-за экрана и назвала перелет адом

New York Post: пассажирка British Airways получила травму ноги из-за экрана

Пассажирка авиакомпании British Airways получила травму ноги из-за упавшего экрана, встроенного в стоящее впереди кресло, и назвала перелет адом. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что 41-летняя Сари Сумарионо летела вместе с девятимесячным ребенком с Каймановых островов в Индонезию. При этом ей предстояло проделать путь через Лондон и Гонконг. Проблемы возникли еще до вылета первого рейса: бронирование ее сына не отображалось в системе. Из-за этого они два часа прождали в аэропорту, пока их проблему решали.

Затем трудностей женщине добавили бортпроводницы самолета, которые не реагировали на ее просьбы о помощи. Более того, экран для развлечения пассажиров дважды упал на ее лодыжку и травмировал ее.

На следующем рейсе из Лондона в Гонконг Сумарионо не могла откинуть спинку кресла из-за неисправности и провела почти 13 часов с прямой спиной и ребенком на руках. Бортпроводницы все той же авиакомпании не захотели решать ее проблему. Женщина предостерегла путешественников от полетов с British Airways.

Ранее пассажир самолета Alaska Airlines, дверь которого оторвалась во время полета, назвал этот рейс разверзшимся адом и вспомнил грохот в хвостовой части лайнера. Уточняется, что 33-летний архитектор из Портленда Николас Хох летел в Калифорнию со своей девушкой.