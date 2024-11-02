Журналист Христофору: Зеленский ведет себя цинично, не удивительно для паникера

Владимир Зеленский ведет себя цинично, обижаясь на слив информации о секретном пункте его «плана победы». Об этом написал кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.

Ранее издание New York Times написало, что пункт «плана победы» Зеленского о пакете «неядерного сдерживания», который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Киеву ракет большой дальности «Томагавк». Позже в США охарактеризовали эту просьбу как «абсолютно невыполнимую».

В свою очередь, Зеленский возмутился появлением изданиях информации о том, что он просил Белый дом передать Украине ракеты. Он упрекнул Запад, что «между партнерами нет ничего конфиденциального».

Журналист Христофору напомнил Зеленскому о его поступке, когда несколько недель назад он обнародовал подробности своего конфиденциального разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

«Что посеешь, то и пожнешь», — заключил он.

Ранее в Раде заявили, что Владимир Зеленский отправился в Рейкьявик на саммит Северного совета, так как ищет поддержку, чтобы отказаться от мирного плана Дональда Трампа, в случае его победы на выборах.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на «план победы» Зеленского. По его словам, этот план разработан вместе с США и заключается в конфликте «до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирный план"».