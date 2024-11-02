Кабмин направит 48 миллионов рублей на выплаты пострадавшим в Курской области

Правительство направит 48 миллионов рублей на выплаты пострадавшим в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение.

В нем говорится, что средства пойдут на «финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки Вооруженных сил Украины». Правительству региона поручили представить в МЧС списки людей, которые нуждаются в единовременной материальной помощи.

Бои с украинскими формировании в приграничье ведутся с 6 августа. 2 ноября Минобороны сообщило, что в Курской области сорваны новые попытки атак в районе двух населенных пунктов под Курском. По данным ведомства, украинские войска пытались прорваться в направлении Дарьино и Леонидово Курской области.

В октябре в Курской области создали министерство восстановления приграничья. Всего в регионе появилось три новых министерства. Так, отдельными органами власти станут министерство внутренней политики и комитет молодежной политики. Кроме того, комитет по труду и занятости населения, а также комитет по тарифам и ценам преобразованы в министерства.