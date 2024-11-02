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00:30, 2 ноября 2024Из жизни

Рабочий расправился с коллегой из-за двух лепешек

В Индии рабочий убил коллегу, который отказался дать ему пшеничные лепешки
Никита Савин
Никита Савин

Фото: bp1 / ZumaPress.com / Globallookpress.com

В Индии рабочий расправился с коллегой, который отказался дать ему две пшеничные лепешки роти. Об этом сообщает News9Live.

В четверг, 31 октября, рабочий Рам Паркаш занимался украшением помещений на четвертом этаже фабрики в делийском районе Бавана. К нему подошел коллега по имени Аслам и попросил две роти. Паркаш отказался дать лепешки и заявил, что Аслам может и сам их купить.

Между мужчинами разгорелась ссора, переросшая в драку. В итоге Аслам столкнул Паркаша вниз с высоты четвертого этажа. Другие рабочие сразу же отвезли пострадавшего в больницу, однако врачи спасти его не смогли. После опроса очевидцев, полиция арестовала Аслама и обвинила по тяжкой статье.

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