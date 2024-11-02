Россиянин посадил 13 детей в одну машину и пытался проехать по поселку

Житель Синеборска посадил 13 детей в одну машину и пытался проехать по поселку

Житель Синеборска Красноярского края посадил 13 детей в одну машину и пытался проехать по поселку. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

По сведениям издания, 57-летний россиянин усадил всех ребят в салон УАЗа и поехал. Во время движения его остановили сотрудники ГАИ.

Отца большого семейства оштрафовали на три тысячи рублей. Никто из детей во время движения в переполненном авто не пострадал.

До этого в Благовещенске минивэн сбил девятерых пешеходов на тротуаре.

Еще раньше в Кемеровской области школьный автобус, внутри которого были дети, попал в ДТП. Тогда пострадали пять человек. После случившегося сотрудники региональной прокуратуры проводили проверку.