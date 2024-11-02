Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
4:2
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
2:1
Завершен
Динамо Мх
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Локомотив М
1:0
Завершен
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Карен Хачанов
1:0
2-й сет
live
Уго Умбер
Париж
Флорида Пантерз
2:2
2-й период
live
Даллас Старз
НХЛ — регулярный чемпионат
ХК Сочи
0:1
2-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
20:45 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
00:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ — регулярный чемпионат
20:14, 2 ноября 2024Спорт

СКА проиграл второй матч КХЛ подряд

СКА проиграл «Салавату Юлаеву», уступив во втором матче КХЛ подряд
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский СКА проиграл второй матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подряд, уступив уфимскому «Салавату Юлаеву». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Уфе и завершилась победой хозяев со счетом 4:2. В составе «Салавата Юлаева» заброшенными шайбами отметились Егор Сучков (10-я минута), Джош Ливо (26-я), Артем Пименов (40-я) и Шелдон Ремпал (58-я). У СКА забивали Захар Бардаков (23-я минута) и Михаил Григоренко (53-я).

В активе СКА 31 очко после 23 матчей регулярного чемпионата КХЛ. Команда занимает второе место в таблице Западной конференции турнира. «Салават Юлаев» с 24 очками в 19 матчах идет четвертым на Востоке.

В октябре КХЛ вынесла предупреждение главному тренеру СКА Роману Ротенбергу, который раскритиковал фанатов московского «Спартака». Во время матча команд болельщики спартаковцев скандировали оскорбительные кричалки в адрес СКА.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я давно хотел в Россию». Помогавшего ВС РФ американца вывезли с подконтрольной ВСУ территории. Что о нем известно?

      Беременная дочь Ивана Охлобыстина показала откровенные фото из ванной

      МВД объявило в розыск публициста Стомахина по уголовной статье

      Россиянин обстрелял легковушку после конфликта и пойдет под суд

      Раскрыто влияние зеленой Сахары на весь климат Земли

      Нарколог оценил эффективность препаратов от алкоголизма

      На Украине к разминированию привлекут инвалидов и женщин

      «Манчестер Сити» проиграл в АПЛ впервые за 11 месяцев

      Иностранец напился в российском аэропорту и не смог сам сесть в самолет

      Россиянам раскрыли новую уловку недобросовестных арендодателей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше