СКА проиграл второй матч КХЛ подряд

СКА проиграл «Салавату Юлаеву», уступив во втором матче КХЛ подряд

Петербургский СКА проиграл второй матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подряд, уступив уфимскому «Салавату Юлаеву». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Уфе и завершилась победой хозяев со счетом 4:2. В составе «Салавата Юлаева» заброшенными шайбами отметились Егор Сучков (10-я минута), Джош Ливо (26-я), Артем Пименов (40-я) и Шелдон Ремпал (58-я). У СКА забивали Захар Бардаков (23-я минута) и Михаил Григоренко (53-я).

В активе СКА 31 очко после 23 матчей регулярного чемпионата КХЛ. Команда занимает второе место в таблице Западной конференции турнира. «Салават Юлаев» с 24 очками в 19 матчах идет четвертым на Востоке.

В октябре КХЛ вынесла предупреждение главному тренеру СКА Роману Ротенбергу, который раскритиковал фанатов московского «Спартака». Во время матча команд болельщики спартаковцев скандировали оскорбительные кричалки в адрес СКА.