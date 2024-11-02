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16:40, 2 ноября 2024Ценности

Стала известна судьба потратившей 180 тысяч рублей на Wildberries россиянки-лунатика

Потратившей 180 тысяч рублей на Wildberries россиянке-лунатику вернули деньги
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиянке, которая потратила 180 тысяч рублей на Wildberries в приступе лунатизма, вернули деньги. О судьбе покупательницы стало известно журналистам 360.

Жительница города Ярославля Надежда заявила, что страдает лунатизмом, поэтому часто совершает импульсивные онлайн-покупки по ночам. «Я покупаю товары ночью и не помню, что со мной происходит», — объяснила она. Россиянка отметила, что уже привыкла к подобным приступам, но за последние полтора месяца потратила слишком большую сумму — 180 тысяч рублей.

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Женщина сделала на маркетплейсе 40 заказов, среди которых были 100 ковров, 100 таблеток для посудомойки и другие вещи для дома. Поскольку возврат товаров оказался платным, она обратилась напрямую к продавцам с просьбой вернуть деньги, ссылаясь на свою болезнь.

В конечном итоге владелец магазина на маркетплейсе вошел в положение клиентки и вернул неосознанно потраченные средства. Кроме того, предприниматель сделал Надежду амбассадором бренда — теперь на карточках товаров марки на Wildberries размещены ее лицо и слоганы: «Не проспите скидку» и «Цены как во сне».

В сентябре в штате Луизиана, США, 10-летнюю девочку, ушедшую из дома в приступе лунатизма, нашли спящей в лесу. Она никак не пострадала, только оказалась голодна.

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