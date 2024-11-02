Страны Южной Америки не спасли Россию от роста цен на сливочное масло

Россельхознадзор: поставки масла в РФ из Южной Америки упали почти в девять раз

Страны Южной Америки не спасли Россию от резкого роста цен на сливочное масло, заметно снизив его поставки в РФ на фоне ряда проблем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В ведомстве объяснили падение поставок сливочного масла из латиноамериканских стран в Россию рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики аналитики отнесли транспортно-логистические трудности, санкции и отсутствие договоренностей между бизнесом.

В Россельхознадзоре напомнили, что пиковый период поставок сливочного масла в Россию из стран Южной Америки пришелся на 2014 год. Тогда экспортеры из латиноамериканских государств отправили в РФ в общей сложности около 25 тысяч тонн этой продукции. В 2024-м же объемы поставок сократились примерно в девять раз, до 2,8 тысячи тонн.

Российские власти и профильные ведомства занялись проработкой вопроса наращивания поставок сливочного масла из-за рубежа на фоне резкого роста цен на внутреннем рынке. Ранее агентство «Интерфакс» сообщило, что РФ обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с предложением установить квоту на полгода на беспошлинный ввоз этой молочной продукции. При помощи этой меры российская сторона, как уточнили в ЕЭК, намерена не допустить дефицита сливочного масла.

До этого замглавы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что розничные наценки на сливочное масло в России к середине октября 2024 года достигли уровня в 70 процентов. По его словам, резкий рост цен спровоцировало увеличение себестоимости производства, а также взлет расходов на логистику, сырье и упаковочные материалы.