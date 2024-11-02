Рынок планшетов рекордно вырос

IDC: мировые продажи планшетов выросли на рекордные 20 процентов

Мировой рынок планшетов вырос на рекордные 20,4 процента. Об этом говорится в отчете International Data Corporation (IDC).

По оценке аналитиков фирмы, всего за третий квартал 2024 года производители поставили на рынок 39,6 миллиона устройств. «Унылый рынок 2023 года позволяет легко сравнивать данные год к году, но оптимизм растет со стороны предложения», — заметили эксперты.

Главными причинами роста специалисты IDC назвали несколько новых моделей планшетов, а также традиционный рост спроса на компактные компьютеры для образовательных учреждений, который наблюдается в конце лета и начале осени. «Инновации приносят волну столь необходимого оптимизма на рынок планшетов», — отмечается в отчете.

Лидером рынка снова оказалась Apple, которая отгрузила 12,6 миллиона устройств, получив долю 31,7 процента. На втором месте разместили Samsung, которая получила долю 17,9 процента. В топ-3 также попала Amazon с долей 11,6 процента. Американская компания вернулась в число лидеров, представив ряд недорогих гаджетов.

«У производителей есть несколько привлекательных возможностей для расширения своего присутствия на рынке планшетов — сотрудничество с образовательными учреждениями, сегмент развлечений и игр, кросс-устройства, интеграция в здравоохранение и многое другое», — заявил старший аналитик-исследователь IDC Анурупа Натарадж.

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