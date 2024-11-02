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19:55, 2 ноября 2024Спорт

Тайсон раскритиковал бой Бивола и Бетербиева

Майк Тайсон: бой Бивола и Бетербиева — полный отстой
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Майк Тайсон

Майк Тайсон. Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Американский боксер Майк Тайсон раскритиковал титульный бой россиян Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Свое мнение Тайсон высказал в эфире подкаста Pound 4 Pound на YouTube.

В ходе беседы Тайсон низко оценил работу современных боксерских промоутеров, приведя в пример поединок россиян. «Вы видели, они свели Бивола и Бетербиева на одном ринге, и этот бой — полный отстой. Они не знают, как сделать нормальный поединок, за которым будет интересно смотреть», — заявил американец.

13 октября Бетербиев победил Бивола в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Соперники провели на ринге все 12 раундов, Бетербиев выиграл решением судей — 114-114, 115-113, 116-112. Сторона Бивола с этим не согласилась и подала протест.

58-летний Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе. 15 ноября американец вернется на ринг и проведет поединок с блогером и боксером Джейком Полом.

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