Тайсон раскритиковал бой Бивола и Бетербиева

Майк Тайсон: бой Бивола и Бетербиева — полный отстой

Американский боксер Майк Тайсон раскритиковал титульный бой россиян Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Свое мнение Тайсон высказал в эфире подкаста Pound 4 Pound на YouTube.

В ходе беседы Тайсон низко оценил работу современных боксерских промоутеров, приведя в пример поединок россиян. «Вы видели, они свели Бивола и Бетербиева на одном ринге, и этот бой — полный отстой. Они не знают, как сделать нормальный поединок, за которым будет интересно смотреть», — заявил американец.

13 октября Бетербиев победил Бивола в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Соперники провели на ринге все 12 раундов, Бетербиев выиграл решением судей — 114-114, 115-113, 116-112. Сторона Бивола с этим не согласилась и подала протест.

58-летний Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе. 15 ноября американец вернется на ринг и проведет поединок с блогером и боксером Джейком Полом.