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11:08, 2 ноября 2024Наука и техника

Испытатели Tesla рассказали об опасности автопилота

Испытатели Tesla рассказали о риске во время работы автопилота
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Patrick Doyle / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Журналисты издания Business Insider пообщались с водителями, которые занимаются испытанием автопилота Tesla. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы Business Insider опросили девять действующих и бывших водителей, занимавшихся испытаниями автопилота Tesla Full Self-Driving (FSD). Приглашенные специалисты участвовали в «Проекте Родео». Водители объяснили, что программа получила такое название, потому что они чувствовали себя ковбоями, сидящими на быке, и их цель заключалась в том, чтобы продержаться как можно дольше.

Эксперты признались, что Tesla требовала от них создания рискованных ситуаций на дороге. Такой подход может ускорить процесс улучшения программного обеспечения, но ставит под угрозу безопасность водителей-испытателей и людей на дорогах общего пользования.

«Всю восьмичасовую смену ты работаешь практически на адреналине», — заявил один из водителей. Один из испытателей признался, что однажды чуть не сбил велосипедиста: «он был в ужасе. Машина рванула на него, и все, что я мог сделать, это нажать на тормоза».

Несколько водителей рассказали, что несколько раз едва не въехали в группу пешеходов. В том числе, в Tesla хотели узнать, насколько близко электрокар сможет остановиться перед людьми, не причиняя им вреда.

По словам бывшего члена Национальной администрации безопасности дорожного транспорта (NHTSA) США Марка Роузкинда, производители автомобилей стараются не делиться подробностями испытаний автопилота. «Если компании не отчитываются, трудно понять, что там происходит на самом деле», — заметил специалист.

В конце октября корпорация Tesla пообещала выпустить в продажу недорогой электрокар. Старт производства подобных машин ожидается в начале 2025 года.

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