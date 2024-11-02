Макгрегор заявил, что Зеленского ждет смерть в случае поставок ракет «Томагавк»

Требование президента Украины Владимира Зеленского о поставке американских крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») совершенно невыполнимо и связано с его безумными иллюзиями по поводу американских элит. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Очевидно, что Зеленский (...) хочет смерти для себя и своей страны», — заявил Макгрегор. Бывший советник Пентагона подчеркнул, что «именно это их и ждет».

По словам полковника в отставке, Соединенные Штаты не захотят иметь дело с опасными последствиями таких поставок исключительно «по прихоти» украинского главы. Американское руководство прекрасно понимает риски прямой конфронтации с Россией, уточнил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требование Владимира Зеленского передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk вызвало оторопь в США. Он добавил, что Вашингтон будет «бить главу киевского режима по рукам» при попытке Зеленского втянуть Штаты в войну против России.