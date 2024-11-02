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05:46, 2 ноября 2024Мир

Вице-премьер Сербии заявил о необходимости нового договора для безопасности мира

Вулин: миру нужен договор, который убережет от ядерной катастрофы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Крупным державам необходимо взять ответственность за судьбу мира. Нужен новый договор, который убережет от ядерной катастрофа, рассказал РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Сейчас самое дорогое в Европе — это мир и спокойствие. Намного больше политиков в Европе сейчас стремятся к военной победе над Россией, а не к миру. Нужно, чтобы державы взяли на себя ответственность за судьбу мира», — отметил он.

По словам Вулина, из этого договора может сформироваться новая организация. Он добавил, что «это может стать новой Ялтинской конференцией, но договор должен быть заключен». Сербский политик указал на то, что у Запада налицо потребность в доминировании, он не понимает, что эпоха однополярного мира уже прошла.

Ранее Александр Вулин заявил, что западные страны пока не осознают, что Россию невозможно победить и им это не под силу. По его словам, «нельзя одолеть военным путем ядерную сверхдержаву».

В октябре вице-премьер Сербии пожаловался, что страны Запада не стыдятся нарушать договоренности и расширять НАТО на восток вопреки собственным обещаниям. Он добавил, что западные страны нарушили Минские соглашения, а также не выполнили условия Брюссельского соглашения, из-за чего Сообщество сербских общин в Косово и Метохии так и не было сформировано.

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