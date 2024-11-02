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20:55, 2 ноября 2024Мир

Во Франции вновь потребовали выход из НАТО

Филиппо потребовал Париж выйти из НАТО после слов Лаврова о «Северных потоках»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Barbara Neyman / Globallookpress.com

Франция должна выйти из НАТО после того как неформальный лидер альянса в лице США организовал диверсию на российских газопроводах «Северный поток», о котором говорил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Давайте будем свободными, сильными и гордыми! Выйдем из НАТО, быстро!» — говорится в сообщении.

Ранее французский политик призвал Париж как можно скорее прекратить финансирование Украины после одобрения Европарламентом кредита Киеву размером в 35 миллиардов долларов. Политик назвал воровством решение обеспечить часть средств за счет доходов с замороженных российских активов. Он добавил, что на такие меры идут для разжигания войны и поддержания коррупции.

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