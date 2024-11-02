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17:52, 2 ноября 2024Ценности

Врач назвала опасности инъекций на фоне истории об изуродованной косметологом россиянки

Врач Михайлова: лечение рубцов гормональными препаратами опасно для здоровья
Екатерина Ештокина

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Наталья Михайлова назвала опасности инъекций на фоне истории об изуродованной косметологом россиянки. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в субботу, 2 ноября.

Известно, что в Уфе пациентка пострадала от манипуляций косметолога и осталась с рубцами по всему телу, которые ей лечили уколами гормональных препаратов.

По словам специалиста, такие инъекции действительно используются для лечения рубцов и блокируют их развитие. Однако данное лечение применяется в небольших дозировках не чаще одного раза в неделю, поскольку большее количество препарата опасно для здоровья.

По всей видимости, горе-специалист инъецировал гормоны в те места, где формировались рубцы. Вероятно, специалист старался не допустить увеличения рубца. В данном случае у пациентки развился синдром Иценко-Кушинга —эндокринологическое нарушение. Для этого нужно было сильно постараться, значит, использовались большие дозы гормонов

Наталья Михайловаврач-дерматовенеролог

В то же время Михайлова предупредила, что чрезмерное потребление упомянутых препаратов может привести к стероидному сахарному диабету, вторичной недостаточности коры надпочечников, а также нарушению менструального цикла. Кроме того, у детей может возникнуть задержка роста и полового развития.

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Помимо этого, прием гормонов может привести к проблемам с нервной системой, дерматологическим реакциям и нарушениям пищеварительной системы, добавила эксперт. «Прием гормонов может негативно повлиять на все органы, поэтому их нельзя использовать без назначения врача», — заключила Михайлова.

В октябре 26-летняя россиянка сделала популярную у женщин процедуру и осталась со шрамами на пол-лица. Москвичка решилась на процедуру SMAS-лифтинга, однако после манипуляций на ее лице появились глубокие шрамы и ожоги вдоль щек.

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