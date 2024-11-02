YouTube заблокировал канал бывшего сотрудника Павла Дурова

YouTube заблокировал канал экс-сотрудника Павла Дурова Георгия Лобушкина

Бывший пресс-секретарь основателя Telegram Павла Дурова Георгий Лобушкин сообщил, что YouTube удалил канал его проекта «Влобушкинъ». Об этом он рассказал в Telegram.

«Cлучилось. Канал "Влобушкинъ" на YouTube с почти 90 тысячами подписчиков заблокирован», — написал он. Экс-сотрудник Дурова опубликовал скриншот уведомления, в котором администрация видеохостинга заявляет, что его канал нарушает правила площадки.

Лобушкин также указал, что не удивлен такой мере. «Если ты живешь в России и ничего не имеешь против нее, то тебе не место на YouTube. И так решили не мы», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что сумма исковых требований 17 российских телеканалов к Google достигла двух ундециллионов рублей. Такой штраф компании назначили за отказ разблокировать соответствующие YouTube-каналы. Американская газета The Washington Post, комментируя штраф, заявила, что его размер превышает совокупное мировое богатство и объем мирового ВВП в 2023 году.