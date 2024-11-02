За 20 лет в теле российской пенсионерки выросла опухоль размером с голову младенца

В Липецке врачи удалили из тела пенсионерки опухоль размером с голову младенца

В Липецке у 71-летней пенсионерки выросла опухоль размером с голову младенца. Новообразование увеличивалось в течение 20 лет, сообщила начальник управления здравоохранения области Анна Маркова на своей странице «ВКонтакте».

По ее словам, женщина боялась делать операцию все 20 лет, поэтому не обращалась к медикам за помощью. Она запустила ситуацию до такой степени, что опухоль, расположенная в районе плеча, мешала ей даже одеваться.

Хирург Антон Литвиненко, который проводил операцию по удалению опухоли, рассказал, что в своей практике он не встречал таких новообразований подобного размера. Его вес достигал 500 граммов.

«Удаленную опухоль отправили на гистологию, чтобы исключить злокачественный характер новообразования. К счастью, это не подтвердилось», — говорится в сообщении Марковой. Она добавила, что пациентку уже выписали из больницы.

Ранее стало известно, что жительница Нижегородской области несколько лет прожила с иглой во рту. Об этом ничего не подозревающей женщине рассказали после планового обследования. Длина иглы составила около двух сантиметров. За все предшествовавшее обследованию время женщина ничего не знала об инородном теле и никогда не жаловалась на какие-либо болезненные ощущения.