Захарова прокомментировала приказ Кадырова «не брать пленных»

Захарова: приказ Кадырова «не брать пленных» был отменен, ВСУ имеют на это право

Приказ главы Чечни Рамзана Кадырова «не брать пленных» был отменен, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеют на это право. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Этот приказ отменен. Желающие сдаться имеют на это право. Но они должны понимать, что их собственные руководители отказываются от них», — заявила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что глава МИД Украины Андрей Сибига занимается «политическим туризмом», отвлекая внимание от проблем мобилизации и от кровавых штурмов.

Помимо этого, Кадыров заявил, что за последние дни на его имя поступило больше двух тысяч писем от жителей Украины. Граждане просили отменить приказ. Он отметил, что писали обращения как женщины, так и находящиеся на фронте не по своей воле мужчины.