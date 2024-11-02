Зои Кравиц заметили без нижнего белья после расторжения помолвки с Ченнингом Татумом

Американская актриса Зои Кравиц появилась на публике в откровенном наряде после расторжения помолвки с голливудским актером Ченнингом Татумом. Снимки публикует Daily Mail.

35-летнюю знаменитость заметили на одной из улиц Нью-Йорка в белой майке, широких черных джинсах и длинном тренче. При этом на размещенных кадрах видно, что телезвезда отказалась от нижнего белья, а в качестве обуви выбрала грубые ботинки на платформе. Кравиц также надела кепку и солнцезащитные очки в сочетании с множеством аксессуаров.

30 октября стало известно, что Ченнинг Татум и Зои Кравиц решили расстаться. Актеры познакомились во время кастинга для режиссерского дебюта Кравиц «Остров кисок». На съемочной площадке они стали общаться плотнее. Как пишут таблоиды, пара начала встречаться летом 2021 года.