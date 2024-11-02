Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:01, 2 ноября 2024Ценности

Зои Кравиц заметили без нижнего белья после расторжения помолвки с Ченнингом Татумом

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: TheImageDirect.com / Legion-Media

Американская актриса Зои Кравиц появилась на публике в откровенном наряде после расторжения помолвки с голливудским актером Ченнингом Татумом. Снимки публикует Daily Mail.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

35-летнюю знаменитость заметили на одной из улиц Нью-Йорка в белой майке, широких черных джинсах и длинном тренче. При этом на размещенных кадрах видно, что телезвезда отказалась от нижнего белья, а в качестве обуви выбрала грубые ботинки на платформе. Кравиц также надела кепку и солнцезащитные очки в сочетании с множеством аксессуаров.

30 октября стало известно, что Ченнинг Татум и Зои Кравиц решили расстаться. Актеры познакомились во время кастинга для режиссерского дебюта Кравиц «Остров кисок». На съемочной площадке они стали общаться плотнее. Как пишут таблоиды, пара начала встречаться летом 2021 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Осужденный экс-мэр Нового Уренгоя захотел отправиться в зону СВО. Он подал заявление на контрактную службу

      В Британии осудили притворявшегося бойцом ЧВК «Вагнер» поляка

      Поведение Зеленского назвали циничным

      Зои Кравиц заметили без нижнего белья после расторжения помолвки с Ченнингом Татумом

      Занимающаяся сексом только с юношами моложе 20 лет порноактриса объяснила свой выбор

      Вдова воевавшего за ВСУ Дадина обвинила сослуживцев в его смерти

      Назван неожиданный способ помочь людям с одним из видов рака

      В США раскрыли возможное требование Трампа к России в случае победы на выборах

      На Украине на фоне дезертирства в ВСУ упростили роспуск добровольческих формирований

      Появились подробности ракетного удара по пунку дислокации полиции в Харькове

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше