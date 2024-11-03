Экс-президента Боливии обвинили в сожительстве с несовершеннолетними

Аргентина обвинила экс-президента Моралеса в сожительстве с несовершеннолетними

Власти Аргентины обвинили экс-президента Боливии Эво Моралеса в торговле людьми и сожительстве с несовершеннолетними. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сообщила, что к делу о совращении несовершеннолетних добавилось еще «более ненормальное».

«Боливийский экс-президент обвиняется в том, что он сожительствовал с четырьмя несовершеннолетними в период, когда ему было предоставлено политическое убежище в Аргентине», — заявила она.

Ранее прокуратура Боливии обвинила Моралеса в изнасиловании несовершеннолетней. В результате произошедшего девушка родила дочь, отцом которой в свидетельстве о рождении указан экс-президент.