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20:47, 3 ноября 2024Спорт

Футболист ЦСКА прокомментировал драку в дерби со «Спартаком»

Футболист ЦСКА Роша извинился за драку в дерби со «Спартаком»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал драку в дерби со столичным «Спартаком». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист извинился за случившееся и заявил, что готов принять любое наказание за удаление. «Я ощущал несправедливость, но из меня шла агрессия», — подчеркнул он.

Матч между спартаковцами и армейцами прошел 2 ноября и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. Роша в начале второго тайма нанес игрокам «Спартака» два удара кулаком, за что получил красную карточку.

После этого Роша оказался под угрозой длительной дисквалификации. В протоколе встречи указано, что футболист после удаления схватил за руку резервного арбитра. Дело бразильца рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

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