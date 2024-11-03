Лавров рассказал о достижении саммита БРИКС в Казани

Лавров: пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС является достижением

Закрепление в декларации казанского саммита БРИКС требования уважать все принципы устава ООН применительно к кризису на Украине — одно из основных политических достижений мероприятия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS.

По словам министра, западные страны предпочитают говорить об Украине, упоминая лишь принцип территориальной целостности, словно других принципов в уставе ООН нет. Лавров напомнил, что в международном документе есть принцип самоопределения народов, а также требование уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии.

Глава МИД отметил, что Киев нарушает ключевые пункты устава, а Запад его в этом поддерживает. Пункт об уставе ООН и Украине в декларации БРИКС является достижением, рассказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил о необходимости выводить Запад на чистую воду с его позицией по Украине.