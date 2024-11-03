Медведев оценил значение выборов в США для России

Медведев заявил, что выборы президента США ничего не изменят для России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал предстоящие выборы президента США, которые пройдут 5 ноября. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев оценил значение выборов в США для России и подчеркнул, что они ничего не изменят для Москвы. По его словам, у нее нет повода для завышенных ожиданий.

«Для России выборы ничего не изменят, поскольку позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения нашей страны», — заявил он.

По мнению зампреда Совбеза, лучший подарок в день выборов для кандидатов — «продолжать громить киевский нацистский режим».

Ранее Медведев оценил шансы кандидата в президенты США Дональда Трампа на победу после покушения. По его мнению, Трамп уже стал лидером в гонке.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Соперником Трампа выступает кандидат от Демократической партии США и вице-президент страны Камала Харрис.