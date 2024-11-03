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07:50, 3 ноября 2024Россия

Медведев оценил значение выборов в США для России

Медведев заявил, что выборы президента США ничего не изменят для России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента России 2024
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Alexei Maishev / Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал предстоящие выборы президента США, которые пройдут 5 ноября. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев оценил значение выборов в США для России и подчеркнул, что они ничего не изменят для Москвы. По его словам, у нее нет повода для завышенных ожиданий.

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«Для России выборы ничего не изменят, поскольку позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения нашей страны», — заявил он.

По мнению зампреда Совбеза, лучший подарок в день выборов для кандидатов — «продолжать громить киевский нацистский режим».

Ранее Медведев оценил шансы кандидата в президенты США Дональда Трампа на победу после покушения. По его мнению, Трамп уже стал лидером в гонке.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Соперником Трампа выступает кандидат от Демократической партии США и вице-президент страны Камала Харрис.

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