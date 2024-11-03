Экс-полковник СБУ Стариков: южнодонецкое направление стало самым опасным для ВСУ

Отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью журналисту Василию Голованову назвал самое опасное направление фронта для ВСУ. По его словам, таковым является южнодонецкое.

«Я бы выделил не сколько кураховское и покровское, сколько южнодонецкое или угледарское (сейчас его еще называют константинопольское) направление, — это самое опасное направление», — сказал эксперт.

Экс-полковник пояснил, что на этом участке российские войска продвигаются наиболее активно. Он считает, что из-за этого в окружение попадут не только кураховские укрепления, но и большой участок на юге, что приведет к оперативному кризису на фронте.

Стариков также допустил скорый штурм Покровска. Он напомнил, что город имеет стратегическое значение, поскольку через него проходит логистика ВСУ.

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState отмечал, что российские военные продвигаются сразу на шести участках фронта в районах населенных пунктов Новоукраинка и Богоявленка севернее Угледара, Константиновка и Победа, а также в районе Новодмитровки в Донецкой народной республике (ДНР).

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о наступлении Российской армии. Он отметил, что это наступление Вооруженных сил (ВС) России является самым мощным с начала проведения специальной военной операции (СВО).

