Названы лучшие упражнения для мощной груди

Доктор медицинских наук Тайлер Уилер назвал лучшие упражнения для мощной груди. Его слова приводит Men Today.

Сначала эксперт рекомендовал делать динамическую планку на коленях. Для ее выполнения необходимо встать на четвереньки, и подать корпус вперед так, чтобы тело образовало одну линию. В таком положении следует поставить правую руку на локоть, затем левую, после чего также поочередно поставить руки на ладони.

Следующими упражнениями стали классические отжимания, отжимания с колен и на одной руке. Последним упражнением Уилер назвал отжимания лучника. Для их выполнения нужно встать в упор лежа, но руки расставить шире. Далее необходимо перенести вес на правую руку и выполнить отжимание.

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