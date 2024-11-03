Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Наполи
0:3
Завершен
Аталанта
Италия — Серия А|11-й тур
Ахмат
0:2
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Тоттенхэм Хотспур
4:1
Завершен
Астон Вилла
Англия — Премьер-лига|10-й тур
Факел
1:1
Завершен
Химки
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Барселона
3:1
Завершен
Эспаньол
Испания — Примера|12-й тур
Гавр
1:0
Завершен
Монпелье
Франция — Лига 1|10-й тур
Манчестер Юнайтед
1:0
2-й тайм
live
Челси
Англия — Премьер-лига|10-й тур
Краснодар
1:0
2-й тайм
live
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Каролина Харрикейнз
Завтра
01:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
02:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ — регулярный чемпионат
19:49, 3 ноября 2024Спорт

Названы лучшие упражнения для мощной груди

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: benzoix / Freepik

Доктор медицинских наук Тайлер Уилер назвал лучшие упражнения для мощной груди. Его слова приводит Men Today.

Сначала эксперт рекомендовал делать динамическую планку на коленях. Для ее выполнения необходимо встать на четвереньки, и подать корпус вперед так, чтобы тело образовало одну линию. В таком положении следует поставить правую руку на локоть, затем левую, после чего также поочередно поставить руки на ладони.

Следующими упражнениями стали классические отжимания, отжимания с колен и на одной руке. Последним упражнением Уилер назвал отжимания лучника. Для их выполнения нужно встать в упор лежа, но руки расставить шире. Далее необходимо перенести вес на правую руку и выполнить отжимание.

Ранее врач-реабилитолог Леля Савосина назвала опасные для новичков упражнения в фитнес-зале. Она отметила, что не стоит пробовать приседать со штангой или тяжелыми гантелями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Тайвань прекратил поставки станков в Россию. Запрет коснулся 77 наименований машин

      Названо условие для капитуляции Украины за два месяца

      Захарова объяснила появление в МИД департамента европейских проблем

      Футболист ЦСКА прокомментировал драку в дерби со «Спартаком»

      Захарова обратилась к канцлеру МВД Эстонии после планов запретить ЭПЦ

      Страны ОПЕК+ договорились не повышать добычу нефти до конца года

      Приемный отец Милохина снизил цену на продажу дома на юге России после попытки поджога

      Трампа обвинили во лжи во время избирательной кампании

      Южной части линии обороны в ДНР предрекли обрушение

      Названы лучшие упражнения для мощной груди

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше