Врач назвала опасность планки для женщин старше 40 лет

Врач-реабилитолог Леля Савосина рассказала об опасности выполнения планки для женщин старше 40 лет. Ее слова приводит «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что упражнение будет полезным только при соблюдении правильной техники. В противном случае, оно может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. «Особенно это касается женщин после 40 лет, когда происходит нарушение осанки, появляется лишний вес, страдает правильная стабилизация позвоночника», — заявила она.

Савосина подробно рассказала о том, чем грозит неправильное выполнение планки. «Из-за усиления поясничного прогиба деформируется брюшная полость, что провоцирует опущение внутренних органов и рост висцерального жира. Кроме этого, нарушается дыхание, слабеют ягодичные мышцы и быстрее образуется целлюлит», — заявила Савосина.

Ранее Савосина назвала опасные для новичков упражнения в фитнес-зале. Она отметила, что не стоит пробовать приседать со штангой или тяжелыми гантелями.