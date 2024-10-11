Названы опасные для новичков упражнения в фитнес-зале

Врач-реабилитолог, фитнес-эксперт Леля Савосина назвала опасные для новичков упражнения в фитнес-зале. Ее слова приводит «Подмосковье сегодня».

Савосина заявила, что в зале неподготовленным людям не стоит пробовать приседать со штангой или тяжелыми гантелями. Она подчеркнула, что при неправильной технике есть высокий риск повреждения поясницы и коленей. Для того, чтобы выполнить это упражнение верно, необходимо готовиться 4-6 месяцев.

Вторым упражнением эксперт назвала наклоны со штангой вперед. Третьим упражнением стала планка. По мнению Савосиной, при неверной технике и неумении стабилизировать позвоночник у человека сильно прогибается поясница, а плечи поднимаются к голове.

Ранее фитнес-тренер Юлия Братенкова перечислила ошибки при выполнении полуприседаний. Она заявила, что многие

слишком широко или слишком узко ставят ноги, а также слишком сильно округляют спину.