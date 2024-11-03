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04:12, 3 ноября 2024Силовые структуры

Обвиняемому в подрыве автомобиля российского офицера вновь продлили арест

Обвиняемому в подрыве автомобиля российского офицера Серебрякову продлили арест
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

Суд продлил арест Евгению Серебрякову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого обвиняют в подрыве автомобиля офицера в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Серебряков не стал обжаловать решение. До этого его арестовывали до 24 октября.

Внедорожник офицера Генштаба ВС РФ взорвался утром 24 июля на парковке по улице Синявинской. В результате инцидента пострадали два человека — владельцу машины оторвало ступни, а пассажирка авто была госпитализирована с осколочными ранами.

Исполнителя взрыва задержали в Турции. После преступления он успел улететь из России и добраться до известного турецкого курорта Бодрум.

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