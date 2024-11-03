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10:45, 3 ноября 2024Силовые структуры

Предполагаемый взяткодатель бывшему российскому мэру изобличил других фигурантов дела

Предполагаемый взяткодатель экс-мэру Нового Уренгоя дал показания
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Предполагаемый взяткодатель бывшему мэру Нового Уренгоя Андрею Воронову Эдуард Полянский дал показания на других фигурантов коррупционного дела, передают РИА Новости.

Полянского арестовали в июле 2024 года. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу.

Как следует из имеющихся в распоряжении агентства официальных судебных документов, Полянский написал явку с повинной и признал вину.

«[Полянский] содействует органу предварительного расследования, дает показания, в которых изобличает других фигурантов по делу, что исключает намерение обвиняемого препятствовать расследованию,» — говорится в документах.

Защита Полянского, в свою очередь, подала апелляционную жалобу на продление ареста, указав также, что фигурант никогда не скрывался, не вызывался в орган следствия, и не имеет возможность покинуть территорию Россию, так как «его заграничный паспорт находится у следователя».

В июле также сообщалось об аресте бывшего мэра Нового Уренгоя Воронова. По версии следствия, чиновник, занимая пост заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, получил взятку в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в его доме от представителей организации, пообещав взамен общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.

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