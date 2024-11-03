Предполагаемый взяткодатель бывшему российскому мэру изобличил других фигурантов дела

Предполагаемый взяткодатель бывшему мэру Нового Уренгоя Андрею Воронову Эдуард Полянский дал показания на других фигурантов коррупционного дела, передают РИА Новости.
Полянского арестовали в июле 2024 года. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу.
Как следует из имеющихся в распоряжении агентства официальных судебных документов, Полянский написал явку с повинной и признал вину.
«[Полянский] содействует органу предварительного расследования, дает показания, в которых изобличает других фигурантов по делу, что исключает намерение обвиняемого препятствовать расследованию,» — говорится в документах.
Защита Полянского, в свою очередь, подала апелляционную жалобу на продление ареста, указав также, что фигурант никогда не скрывался, не вызывался в орган следствия, и не имеет возможность покинуть территорию Россию, так как «его заграничный паспорт находится у следователя».
В июле также сообщалось об аресте бывшего мэра Нового Уренгоя Воронова. По версии следствия, чиновник, занимая пост заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, получил взятку в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в его доме от представителей организации, пообещав взамен общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.