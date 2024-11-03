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17:04, 3 ноября 2024Мир

В Совфеде оценили озвученное Киевом условие окончания конфликта

Сенатор Перминов: для установления мира важны практические шаги, а не декларации
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Сенатор Совета федерации РФ Сергей Перминов заявил, что слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака о готовности к миру ничего не значат. Его процитировало РИА Новости.

«Мнение главы офиса руководителя соседнего государства следует рассматривать как попытку демонстрации третьим странам "готовности к некоему процессу возможного урегулирования на каких-то условиях"», — подчеркнул Перминов. По его словам, для осуществления мира важны практические шаги, а не публичные декларации.

Также сенатор напомнил, что условия мирного окончания вооруженного конфликта на Украине ранее озвучил президент России Владимир Путин. Тогда президент РФ говорил о необходимости вывода украинских войск с российской территории, нейтрального статуса соседнего государства, снятия санкций, введенных в отношении России.

В статье для латвийского издания LSM глава офиса президента Украины Андрей Ермак перечислил условия окончания боевых действий: «полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что озвученное Киевом условие окончания конфликта никогда не будет выполнено. «Как минимум четыре области, которые Ермак считает украинскими, провели референдум и приняты в состав Российской Федерации», — заметил Чепа.

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