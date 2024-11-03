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14:30, 3 ноября 2024Россия

В России ответили на озвученное Киевом условие окончания украинского конфликта

Чепа: озвученное Киевом условие окончания конфликта никогда не будет выполнено
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Озвученное главой офиса президента Украины Андреем Ермаком условие окончания конфликта никогда не будет выполнено, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на слова украинского политика о полном выводе российских войск с украинской территории.

«Мы понимаем, что этого не будет никогда. Как минимум четыре области, которые Ермак считает украинскими, провели референдум и приняты в состав Российской Федерации. Речь даже не может идти об этих областях. Поэтому условие, которое предлагает господин Ермак, никогда не будет выполнено», — сообщил Чепа.

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Ранее Ермак заявил, что главным условием окончания конфликта должен стать полный вывод российских войск с украинской территории. Вместе с тем, по его словам, Киев будет учитывать интересы «других заинтересованных сторон», однако в любом случае окончание конфликта должно основываться на международном праве и справедливости.

В свою очередь, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также рассказал об условиях завершения украинского конфликта. Главным из них по-прежнему остается сохранение территориальной целостности Украины, настаивает он.

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