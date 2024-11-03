В России ответили на озвученное Киевом условие окончания украинского конфликта

Чепа: озвученное Киевом условие окончания конфликта никогда не будет выполнено

Озвученное главой офиса президента Украины Андреем Ермаком условие окончания конфликта никогда не будет выполнено, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на слова украинского политика о полном выводе российских войск с украинской территории.

«Мы понимаем, что этого не будет никогда. Как минимум четыре области, которые Ермак считает украинскими, провели референдум и приняты в состав Российской Федерации. Речь даже не может идти об этих областях. Поэтому условие, которое предлагает господин Ермак, никогда не будет выполнено», — сообщил Чепа.

Ранее Ермак заявил, что главным условием окончания конфликта должен стать полный вывод российских войск с украинской территории. Вместе с тем, по его словам, Киев будет учитывать интересы «других заинтересованных сторон», однако в любом случае окончание конфликта должно основываться на международном праве и справедливости.

В свою очередь, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также рассказал об условиях завершения украинского конфликта. Главным из них по-прежнему остается сохранение территориальной целостности Украины, настаивает он.