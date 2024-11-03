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13:33, 3 ноября 2024Россия

В Курской области за сутки отразили три контратаки ВСУ

Минобороны: российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За сутки военные отразили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Сообщается, что российские войска продолжают наступление в Курской области. ВСУ за минувшие сутки пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Малая Локня, Новоивановка и Плехово.

За сутки ВСУ в Курской области потеряли более 150 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены боевая машина пехоты, станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей.

2 ноября Минобороны показало кадры с ударом вертолета Ка-52М по скоплению украинских военных в Курской области. На кадрах видно, как боевая машина отстреливает боеприпасы в направлении ВСУ.

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